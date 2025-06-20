Владимир Путин: мы добились исторического минимума безработицы

В России удалось добиться исторического минимума безработицы. За последние 4 года количество занятых в стране выросло на 2 млн 400 тыс. человек, сообщил президент Владимир Путин.

«Начиная с октября прошлого года, в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы», — подчеркнул Путин на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Также глава государства отметил, что в России и уровень бедности достиг рекордного снижения за всю историю страны. По итогам прошлого года он составил 7,2%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.