Мишустин: Матерей-героинь уравняют в соцгарантиях с Героями труда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сказал, что нужно распространить на женщин, носящих звание «Мать-героиня», те же соцгарантии, выплаты и льготы, как и на Героев Труда России. Об этом сообщается на сайте органа государственной власти .

Мишустин имеет в виду тех матерей, которые родили и воспитали от 10 и больше детей. Для повышения их соцзащиты, Правительство РФ создало законопроект.

Носительницы звания «Мать-героиня» получат льготы по внеочередному оказанию медпомощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг. Они смогут бесплатно получить в собственность земельный участок. Также, в соответствии с региональными нормами, такие женщины в первую очередь будут обеспечены строительными материалами.

Еще матери-героини получат возможности для трудоустройства. Они смогут бесплатно профессионально учиться и обучаться.

Также многодетная мать может отказаться от льгот и получать ежемесячную денежную выплату. Ее размер составит более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

Изменения должны вступить в силу с января 2025 года.