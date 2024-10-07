Евросоюз готов ввести новые санкции против РФ за «дестабилизирующие действия»

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Совет ЕС 8 октября собирается утвердить и опубликовать еще один режим санкций в адрес РФ. Причина кроется в так называемых «дестабилизирующих действиях за границей», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

На прошедшей неделе постоянные представители государств, входящих в Евросоюз, предварительно утвердили еще один режим финансовых ограничений против РФ. А 8 октября ожидается окончательное их опубликование.

В Евросоюзе определят критерии, по которым против граждан и компаний из России могут ввести санкции. В дальнейшем страны ЕС смогут предлагать, кого добавить в «черный список».

Ранее российское приложение RuTube удалили из Google Play. Это произошло из-за санкций в адрес отечественной платформы.