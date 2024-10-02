Российское приложение Rutube удалили из Google Play

сегодня в 15:24

Мобильное приложение Rutube стало доступно в Google Play только для США

Мобильное приложение отечественного видеохостинга Rutube доступно в Google Play лишь для американских пользователей, для россиян его удалили из магазина приложений.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США!», — говорится в сообщении пресс-службы Rutube в Telegram-канале.

В видеохостинге подчеркнули, что отечественная платформа уже успела стать «голливудским эксклюзивом». Американцы изучают «мастер-классы по варке пельменей и смотрят российские стендап-шоу».

В пресс-службе добавили, что в настоящее время Google пытается заблокировать российское мобильное приложение во всех странах, кроме Соединенных Штатов.

В сентябре видеохостинг Rutube подвергся массированной DDoS-атаке. За последние 2 года такой мощной хакерской атаки на сервис еще не было. Специалисты оперативно восстановили работу видеохостинга.