Российское приложение Rutube удалили из Google Play
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Мобильное приложение отечественного видеохостинга Rutube доступно в Google Play лишь для американских пользователей, для россиян его удалили из магазина приложений.
«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США!», — говорится в сообщении пресс-службы Rutube в Telegram-канале.
В видеохостинге подчеркнули, что отечественная платформа уже успела стать «голливудским эксклюзивом». Американцы изучают «мастер-классы по варке пельменей и смотрят российские стендап-шоу».
В пресс-службе добавили, что в настоящее время Google пытается заблокировать российское мобильное приложение во всех странах, кроме Соединенных Штатов.
В сентябре видеохостинг Rutube подвергся массированной DDoS-атаке. За последние 2 года такой мощной хакерской атаки на сервис еще не было. Специалисты оперативно восстановили работу видеохостинга.