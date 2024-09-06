Rutube возобновил работу после DDoS-атаки
Видеохостинг Rutube возобновил работу, нарушенную после кибератаки, сообщили в пресс-службе компании.
«Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Сервис временно переставал работать из-за крупнейшей DDoS-атаки. За последние два года такой мощной хакерской атаки еще не было.
Пользователи могли сталкиваться с трудностями при просмотре видеоконтента.
Ранее сообщалось, что россияне массово жаловались на сбой в работе RuTube 6 сентября.