Rutube возобновил работу после DDoS-атаки

сегодня в 23:48

Видеохостинг Rutube возобновил работу, нарушенную после кибератаки, сообщили в пресс-службе компании.

«Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Сервис временно переставал работать из-за крупнейшей DDoS-атаки. За последние два года такой мощной хакерской атаки еще не было.

Пользователи могли сталкиваться с трудностями при просмотре видеоконтента.

Ранее сообщалось, что россияне массово жаловались на сбой в работе RuTube 6 сентября.