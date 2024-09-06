Пользователи пожаловались на сбой в работе RuTube
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Пользователи RuTube заметили проблемы в работе платформы, сообщается сайте Downdetector.
Жалобы на сбой сервиса поступают из Мурманской, Калужской, Ярославской и Тверской областей, а также из Республики Карелия.
Пользователи столкнулись с тем, что у них не загружается сайт RuTube и мобильное приложение. Кроме того, те зрители, которым удалось зайти на сайт, жалуются на «зависающие» видеоролики и трансляции.
Пик сбоя платформы пришелся на 19:30.
В пятницу сбой также произошел в работе сервисов Совкомбанка. У россиян не работало мобильное приложение компании.