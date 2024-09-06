Пользователи пожаловались на сбой в работе RuTube

Жалобы на сбой сервиса поступают из Мурманской, Калужской, Ярославской и Тверской областей, а также из Республики Карелия.

Пользователи столкнулись с тем, что у них не загружается сайт RuTube и мобильное приложение. Кроме того, те зрители, которым удалось зайти на сайт, жалуются на «зависающие» видеоролики и трансляции.

Пик сбоя платформы пришелся на 19:30.

В пятницу сбой также произошел в работе сервисов Совкомбанка. У россиян не работало мобильное приложение компании.