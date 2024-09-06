Downdetector: сбой произошел в работе сервисов Совкомбанка

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У жителей пяти регионов России не работают сервисы Совкомбанка. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Якутии. Проблемы с работой сервиса также наблюдаются в Тамбовской, Нижегородской, Ульяновской и Архангельской областях.

Россияне жалуются на то, что у них не работает мобильное приложение Совкомбанка. У многих фиксируется сбой сервиса и личного кабинета.

Ранее у россиян наблюдались сбои в работе Газпромбанка. На неполадки жаловались в шести регионах РФ.