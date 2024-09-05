У россиян не грузится Газпромбанк

Газпромбанк работает со сбоями в шести регионах России. Пользователи в том числе жалуются на то, что не работает приложение для смартфона. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб подали жители Республики Марий Эл. Проблемы в работе онлайн-сервисов Газпромбанка также заметили в Москве, Республике Мордовии, Тверской, Московской и Саратовской областях.

Пользователи жалуются на то, что не работает приложение для смартфона. У некоторых не получается перевести деньги. Помимо этого, некоторые пользователи не могут зайти на сайт.

Ранее крупный сбой произошел в работе сервисов «Почты России». Проблема наблюдалась у жителей семи регионов РФ.