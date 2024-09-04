Сбой произошел в работе сервисов «Почты России»

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В среду утром пользователи массово жалуются на сбой в работе сервисов оператора почтовой связи «Почта России», сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой сервиса (35%), сбой сайта (32%), общий сбой (27%), сбой мобильного приложения (4%) и проблемы с личным кабинетом (1%).

В основном жалобы поступают из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Кировской области, Республики Марий Эл и Камчатского края.

Ранее пользователи приложения АЗС «Лукойл» жаловались на массовый сбой в программе. Водители испытывали сложности при оплате бензина картой.