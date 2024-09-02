Массовый сбой произошел в приложении АЗС «Лукойл»

Пользователи приложения АЗС «Лукойл» жалуются на массовый сбой в программе. Водители не могут оплатить бензин картой, сообщается на сайте Downdetector.

Водители жалуются на сбой в работе приложения, сервиса и личного кабинета. У большинства не проходит оплата картой, поэтому пользователи вынуждены оплачивать покупки наличными.

Больше всего жалоб поступило из Тверской, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проблемы возникли у москвичей, жителей Подмосковья и Астраханской области.

«Под Уфой тоже карты перестали работать. Очень рад был об этом узнать уже после заправки до полного бака», — написал один из клиентов.