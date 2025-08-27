Подлодки РФ и КНР впервые провели подводное патрулирование Тихого океана

После окончания военных учений «Морское взаимодействие — 2025» в Японском море подводные силы России и Китая приступили к историческому сотрудничеству. Дизель-электрические субмарины РФ и КНР военно-морских сил начали совместное патрулирование акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в начале августа, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Представители флота отметили, что подобное сотрудничество подводных сил двух государств проводится впервые. Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» уже вернулся во Владивосток после завершения первого в истории совместного подводного патрулирования с военно-морскими силами Китая. Российская субмарина прошла более 2 тысяч морских миль.

Патрулирование проходило по заранее согласованному маршруту в акваториях Японского и Восточно-Китайского морей. Безопасность исторической миссии обеспечивали корвет «Громкий» и спасательный буксир «Фотий Крылов», также входящие в состав Тихоокеанского флота России. После успешного выполнения всех поставленных задач подводные лодки обеих стран направились к своим пунктам базирования.

Россия и Китай продолжают ежегодные совместные морские патрули, которые были впервые организованы в 2021 году. По официальным данным, эти патрулирования направлены на усиление сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и обеспечение стабильности в АТР.

Во время совместных выходов в море российские и китайские моряки следят за морскими территориями, защищают экономические объекты обеих стран и проводят тренировки по взаимодействию и маневрированию. Военные ведомства подчеркивают, что такие мероприятия способствуют поддержанию безопасности в регионе.

В этом году в мероприятии приняли участие три корабля: большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», два судна Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая — эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».