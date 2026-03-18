Песков заявил, что Европа не нужна за столом переговоров по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает необходимым участие европейских стран в переговорах по Украине. При этом предложений по возобновлению энергодиалога от ЕС не поступало, сообщает «Царьград» .

«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», — заявил Песков.

Он отметил, что в последнее время от Евросоюза не поступало предложений по возобновлению сотрудничества в газовой сфере. При этом возможность для диалога сохраняется. По его словам, президент России Владимир Путин готов к предметному разговору даже по сложным вопросам при конструктивном подходе.

Позиция Москвы прозвучала на фоне переориентации энергетических поставок. Ранее Путин поручил профильным ведомствам подготовить сценарии ухода с европейского рынка и усиления альтернативных направлений. Санкции Евросоюза против российского трубопроводного газа и СПГ вводятся поэтапно в 2026–2027 годах.

