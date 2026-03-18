Песков заявил, что Европа не нужна за столом переговоров по Украине
Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает необходимым участие европейских стран в переговорах по Украине. При этом предложений по возобновлению энергодиалога от ЕС не поступало, сообщает «Царьград».
«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», — заявил Песков.
Он отметил, что в последнее время от Евросоюза не поступало предложений по возобновлению сотрудничества в газовой сфере. При этом возможность для диалога сохраняется. По его словам, президент России Владимир Путин готов к предметному разговору даже по сложным вопросам при конструктивном подходе.
Позиция Москвы прозвучала на фоне переориентации энергетических поставок. Ранее Путин поручил профильным ведомствам подготовить сценарии ухода с европейского рынка и усиления альтернативных направлений. Санкции Евросоюза против российского трубопроводного газа и СПГ вводятся поэтапно в 2026–2027 годах.
