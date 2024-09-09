Песков: у Путина нет повода общаться с западными журналистами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у президента РФ Владимира Путина нет повода общаться с западными журналистами в рамках интервью, в том числе с изданием Wall Street Journal. Об этом сообщает РИА Новости .

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью», — отметил Песков.

Для общения с западными журналистами должен быть повод, а пока его нет, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что ВС РФ нужно еще многое сделать для достижения победы в спецоперации. Так он прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже выиграла в украинском конфликте.