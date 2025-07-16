В Домодедове стартовала корпоративная лига «Вызов» с игрой «Портал»

Это - чемпионат, в котором соревнуются самые активные и сплоченные команды муниципальных, коммерческих предприятий, учреждений и организаций городского округа Домодедово. В лиге каждый участник, выходя на старт, вносит свой вклад в общую победу и помогает компании стать лидером.

Чемпионат включает в себя пять состязаний: поисковая игра «ПортаЛ», экстремальный забег «Дорога храбрых», Туристический слет, военно-спортивная игра «Партизанский рейд» и интеллектуальная игра «Эврика».

По итогам всех пяти игр в лиге будет выбрана команда-победитель. Однако, присоединиться к «Вызову» можно на любом этапе. Именно в этом контексте был представлен логотип игры, который символизирует этапы предстоящих мероприятий.

Первой игрой «Вызова» стала поисковая игра «Портал». Тема игры была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сама игра проходила в необычном формате – участники соревновались в поиске кодов в темноте.

Наталья Борисова, директор молодежного центра «Победа» и депутат Совета депутатов, отметила: «Созданы все условия для того, чтобы ребята отключились от города и погрузились в игру, немножко отдохнули, почувствовали командный дух, почувствовали плечо товарища».

В первом соревновании «Портал» победила команда «Культурные люди». Следующее испытание, «Дорога храбрых», пройдет в конце августа, что уже сейчас создает большой интерес среди участников и зрителей.

Остается пожелать удачи участникам и поблагодарить их за то, что приняли «Вызов».

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