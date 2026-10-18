После ДТП с тремя погибшими подростками в Серебряных Прудах возбудили дело

В муниципальном округе Серебряные Пруды возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, ставшего участником аварии с тремя погибшими подростками. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Трагедия произошла 16 октября около 23:10 на 67-м километре автодороги «Кашира — Кимовск — Узловая». Предварительно установлено, что 46-летний мужчина за рулем грузового «MAN» поворачивал налево со второстепенной дороги на главную и не уступил встречному автомобилю.

В результате фура столкнулась с легковушкой «ВАЗ». Три пассажирки отечественной машины в возрасте от 14 до 16 лет погибли на месте, а 19-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

На опубликованных кадрах видно, что от удара легковой автомобиль сильно пострадал и слетел на обочину. Машина превратилась в груду железа.

Следователи отделения МВД России «Серебрянопрудский» квалифицировали случившееся по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.