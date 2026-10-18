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Тренера сборной РФ по спортивной гимнастике искусали клопы в отеле в Нидерландах

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко столкнулся с полным отсутствием базовых санитарных условий в официальном отеле мирового первенства в Нидерландах. В его кровати жили кучи клопов, сообщает РЕН ТВ .

Наставник российской сборной рассказал в социальных сетях, что после долгой дороги лег отдохнуть пораньше. Однако на протяжении всей ночи ощущал постоянные укусы, похожие на комариные.

Утром выяснилось, что спальное место буквально кишит постельными клопами. Гапоненко выразил надежду, что с подобными паразитами не пришлось столкнуться самим атлетам.

Примечательно, что российского наставника разместили в официальной гостинице турнира сети в Роттердаме. Там проживают члены иностранных делегаций и участники соревнований.

Мировое первенство по спортивной гимнастике проходит на голландской арене в период с 17 по 25 октября. До старта чемпионата власти Нидерландов отказали во въездных визах трем ведущим российским спортсменкам.

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