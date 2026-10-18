Убийца 11 человек и черный риелтор Сайфаев потребовал у ФСИН повысить зарплату

Пожизненно осужденный участник банды черных риелторов Тельман Сайфаев, признанный виновным в убийстве 11 граждан, через суд потребовал от руководства ФСИН многократного увеличения заработной платы за изготовление армейской формы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Преступник отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края и работает в швейном цехе. Осужденный заявил, что на протяжении почти 12 месяцев его ежемесячный доход составлял в среднем 3,5 тыс. рублей, тогда как он претендовал на минимальный размер оплаты труда на уровне 19 тысяч. В связи с этим арестант потребовал принудительно взыскать недополученные, по его мнению, выплаты на сумму около 169 тыс.

Сверх этого Сайфаев потребовал компенсацию в размере 100 тыс. рублей за ненадлежащие условия труда. Он сослался на духоту из-за неработающей вентиляционной системы, табачный дым в санузлах и вынужденный прием пищи непосредственно у рабочих мест среди производственной пыли и тканевых обрезков.

Суд в иске отказал. Выяснилось, что оплата труда на производстве является сдельной, а сам заявитель не выполнял установленный норматив выработки. Описанные им нарушения режима также не нашли подтверждения при проверке.

Сайфаев входил в состав московской криминальной группировки Николая Курдина, специализировавшейся на мошенничестве с квартирами и убийствах собственников жилья. В 1996 году суд назначил ему исключительную меру наказания в виде смертной казни, которую впоследствии заменили на пожизненный срок.

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