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Песков: РФ еще многое предстоит сделать для победы в спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ еще многое нужно сделать для победы в проводимой армией специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов высказал мнение, что страна уже одержала победу в СВО.

«Еще многое предстоит сделать», — прокомментировал Песков мнение военного.

Ранее Песков сказал, что ВС РФ хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области, а также защитить Белгород.