Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что российской армии хватит сил и средств, чтобы выдавить бойцов ВСУ из Курской области и защитить Белгород. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава государства Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ-2024 сказал, что для ВС страны является священным долгом сделать все, чтобы выбросить ВСУ с территории России.

«Да», - ответил Песков на вопрос о том, хватит ли РФ сил и средств, чтобы выдавить бойцов противника.

Украинская армия 6 августа напала на Курскую область. Противника остановили. Как отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция в регионе закончится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

Ранее российские военные отразили две атаки и поразили солдат ВСУ в Курской области. За сутки в Украина потеряла до 30 солдат, БТР, две бронемашины и два автомобиля.