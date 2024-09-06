Российские войска отражают атаки ВСУ и наносят удары по группировкам и технике противника в Курской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Солдаты группировки «Север» с помощью артиллерии и авиации не допустили прорыва ВСУ рядом с Ольговкой, Комаровкой, Матвеевкой, Борками и Марьевкой в Курской области. За сутки в ходе боевых действий в приграничье РФ противник потерял до 30 бойцов. Также выведены из строя БТР, две бронемашины и столько же автомобилей.

Российские ВКС и артиллеристы атаковали 22-ю, 92-ю штурмовую, 152-ю егерскую, 80-ю, 82-ю десантно-штурмовую бригады украинских войск. Цели противника были поражены рядом с Новой Сорочиной, Внезапным, Мартыновкой, Косицей, Апанасовкой и другими населенными пунктами Курской области.

Также ВКС России и ракетные войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области. Бригады противника базировались около населенных пунктов Сумы, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное и других сел на территории Украины.

За сутки было уничтожено до 300 боевиков ВСУ. Также были выведены из строя две артустановки, система радиоэлектронной борьбы, 14 машин и 10 бронеавтомобилей противника.

Ранее пленный боец ВСУ пожаловался, что командование бросило его и сослуживцев «на произвол судьбы». Солдата принудительно мобилизовали работники Территориального центра комплектования.