Военнослужащий ВСУ сдался в плен и заявил, что командование бросило его с сослуживцами на произвол судьбы, сообщает Минобороны РФ .

Мужчина рассказал, что он, как и все его сослуживцы в подразделении, был мобилизован работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По словам пленного, он за один день «прошел» комиссию, после чего его отправили на фронт.

Украинское командование заявило мужчине, что он вместе со своим подразделением должен «немного постоять в обороне». На деле оказалось, что военнослужащих бросили на произвол судьбы.

Командование даже не отреагировало на новости о том, что у бойцов ВСУ кончается вода и еда — им просто сказали терпеть и копать окопы.

«Командование бросило на произвол. Мы им не нужны», — заявил пленный.

Когда позиция подразделения попала под огонь артиллерии, а двое сослуживцев мужчины погибли, боец ВСУ решил сбежать. Он спрятался в одном из домов, который впоследствии был окружен российскими военнослужащими. Мужчина сам сдался в плен.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал об отчаянной ситуации украинской армии под Курском. По его словам, ее подразделения были разбиты, а техника сгорела.