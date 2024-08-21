«Нас всех разбили»: пленный боец ВСУ рассказал об отчаянной ситуации под Курском

Пленный боец ВСУ рассказал, что ситуация украинской армии в Курской области дошла до отчаяния — подразделения разбиты, техника сгорела. По его словам, вся эта операция показала глупость командования. Видеозапись интервью украинского военнопленного опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По словам солдата, изначально было понятно, что осуществить задуманное командованием нереально, ведь речь идет о России, а не «о какой-то там стране».

«Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты. Но только показали, что мы идиоты. Нас же всех разбили, вся техника, что у нас была, сгорела», — заявил пленный.

Мужчина сдался в плен после того, как колонну техники, на которой он передвигался вместе с боевыми товарищам, разбили. Сначала он пополз в лес, где отлежался в яме всю ночь и полдня. Боец решил не возвращаться в ВСУ, а сдаться в плен. Он поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за спасение.

Ранее морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в районе деревни Спальное в Курской области взяли в плен украинских военных. На опубликованных кадрах видно, что всех плененных уложили на землю лицом вниз, попросив скрестить руки за спиной. Российские военные окружили боевиков по периметру и охраняют.