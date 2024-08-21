Российские морские пехотинцы взяли в плен под Курском 18 бойцов ВСУ
Сразу 18 бойцов ВСУ взяты в плен российскими военными в Курской области
Фото - © РИА Новости
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в районе деревни Спальное в Курской области взяли в плен украинских военных, сообщает РИА Новости.
В Сети появилось видео с украинскими пленными. На опубликованных кадрах видно, что в лесной местности российские бойцы окружили противника.
Всех плененных бойцов ВСУ уложили на землю лицом вниз, попросив скрестить руки за спиной. Также видно, что российские военные окружили боевиков по периметру и охраняют.
По словам источника в силовых структурах, в плен попали 18 человек. Российские военные продолжают освобождать Курскую область от присутствия киевского режима.