Российские морские пехотинцы взяли в плен под Курском 18 бойцов ВСУ

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Сразу 18 бойцов ВСУ взяты в плен российскими военными в Курской области

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в районе деревни Спальное в Курской области взяли в плен украинских военных, сообщает РИА Новости .

В Сети появилось видео с украинскими пленными. На опубликованных кадрах видно, что в лесной местности российские бойцы окружили противника.

Всех плененных бойцов ВСУ уложили на землю лицом вниз, попросив скрестить руки за спиной. Также видно, что российские военные окружили боевиков по периметру и охраняют.

По словам источника в силовых структурах, в плен попали 18 человек. Российские военные продолжают освобождать Курскую область от присутствия киевского режима.