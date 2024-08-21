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Две ракеты ВСУ сбили над Курской областью ночью

Российская система ПВО сбила 2 ракеты ВСУ в небе над Курской областью прошедшей ночью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

По его словам, также были ликвидированы 2 украинских беспилотника самолетного типа.

Смирнов напомнил местным жителям о запрете приближаться к обломкам дронов и трогать их. При обнаружении БПЛА следует звонить 112.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ удалось уничтожить над территорией Орловской области. Всего за ночь было ликвидировано 45 украинских дронов над рядом регионов РФ.