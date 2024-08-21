ВСУ атаковали беспилотником Орловскую область минувшей ночью

Украинские войска попытались нанести удар по Орловской области беспилотником ночью 21 августа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

Российская система ПВО уничтожила один украинский беспилотник над Орловской областью. Он не смог долететь до цели. Повреждений и пострадавших мирных жителей нет.

Клычков считает, что Киев атаковал Орловскую область не просто так. Этот регион, как и многие другие в России, поддерживает переселенцев из приграничных территорий, на которые напали ВСУ. Губернатор добавил, что эта работа не прекратится даже на фоне давления Киева.

Ранее сообщалось, что ночью ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на многие регионы России. Однако средствам ПВО удалось уничтожить 45 беспилотников.