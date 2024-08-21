Российские войска отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на всю территорию РФ

Украинские войска попытались нанести массированный удар по объектам сразу в нескольких регионах России. Однако ВС РФ ликвидировали в воздухе 45 беспилотников самолетного типа противника.

Над Подмосковьем успешно сбили 11 БПЛА, над Брянской областью 23, над Белгородской — шесть. Также над Калужской, Курской областями сбили три и два беспилотника соответственно.

Ранее в России создали три новых группировки войск — «Белгород», «Курск» и «Брянск». Они будут защищать приграничные территории РФ от ударов украинских беспилотников и солдат ВСУ.