Российские войска отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на всю территорию РФ
Минобороны: ВС РФ отразили массированную атаку Украины на Россию и сбили 45 БПЛА
Ночью 21 августа Украина начала массированную атаку беспилотниками по всей территории России. ВС РФ удалось предотвратить очередную террористическую атаку, сообщает Минобороны.
Украинские войска попытались нанести массированный удар по объектам сразу в нескольких регионах России. Однако ВС РФ ликвидировали в воздухе 45 беспилотников самолетного типа противника.
Над Подмосковьем успешно сбили 11 БПЛА, над Брянской областью 23, над Белгородской — шесть. Также над Калужской, Курской областями сбили три и два беспилотника соответственно.
Ранее в России создали три новых группировки войск — «Белгород», «Курск» и «Брянск». Они будут защищать приграничные территории РФ от ударов украинских беспилотников и солдат ВСУ.