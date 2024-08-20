В России появились группировки войск «Брянск», «Белгород» и «Курск»

сегодня в 18:26

Новые группировки войск «Брянск», «Белгород» и «Курск» защищают Россию от БПЛА

В России создали новые группировки войск под названиями «Брянск», «Белгород» и «Курск». Они будут защищать страну от атак беспилотных летательных объектов, сообщает ТАСС .

По информации Минобороны РФ, такое решение принято после заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Оно проходило при участии министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Теперь за защиту граждан от атак БПЛА и других средств нападения будут отвечать представитель Генштаба и указанные группировки войск — «Брянск», «Белгород» и «Курск».

Ранее ВС РФ нанесли удары беспилотниками, ракетами и артиллерией по украинским солдатам в 133 районах. Также отечественным силам ПВО удалось сбить большое количество целей.