сегодня в 15:44

Минобороны: Россия атаковала ВСУ беспилотниками и ракетами в 133 районах

ВС РФ нанесли удары беспилотниками, ракетами и артиллерией по украинским солдатам в 133 районах, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также отечественным силам ПВО удалось сбить большое количество целей. Уничтожены: французская авиабомба Hammer, 10 американских снарядов РСЗО HIMARS, 31 БПЛА, при этом пять из них уничтожили вне зоны СВО.

С начала спецоперации российским войскам удалось уничтожить более 30 тыс. беспилотников, 17,3 тыс. танков и почти 25 тыс. единиц бронетехники ВСУ. Также были поражены 575 ЗРК и 639 самолетов противника.

Ранее российские солдаты уничтожили командный состав ВСУ в Сумской области. Также был ликвидирован склад вооружения.