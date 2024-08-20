Российские военнослужащие ночью 20 августа нанесли удар авиационными бомбами с борта Су-34 по вражеской цели, расположенной в населенном пункте Глухов Сумской области, сообщает Минобороны России .

Минобороны показало кадры ликвидации пункта управления и склада с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Уточняется, что уничтожен был не только личный состав ВСУ, но и командование.

Российская разведка подтвердила, что цель противника успешно уничтожена, после чего экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 вернулся в пункт вылета.

Вооруженные силы России продолжают вести специальную военную операцию на Украине и достигать поставленных целей высшим командованием. Успешная ликвидация вражеских целей ежедневно происходит не только в Сумской области, но и на курском направлении, куда киевский режим вторгся 6 августа.