Алаудинов: ВС РФ остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области
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Российским солдатам удалось остановить продвижение украинских войск в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.
С 6 августа 17 человек в Курской области погибли от рук ВСУ. Ранения получили 140 мирных жителей.
Ранее американская ЧВК похвасталась отправкой наемников в Курскую область. Соответствующее фото частная военная компания опубликовала в соцсетях.