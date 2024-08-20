Алаудинов: ВС РФ остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области

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ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.

С 6 августа 17 человек в Курской области погибли от рук ВСУ. Ранения получили 140 мирных жителей.

Ранее американская ЧВК похвасталась отправкой наемников в Курскую область. Соответствующее фото частная военная компания опубликовала в соцсетях.