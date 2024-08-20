17 человек в Курской области стали жертвами украинских атак

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ТАСС: 17 человек погибли в Курской области из-за атак ВСУ

В Курской области 17 человек погибли в результате совершенных украинскими войсками атак, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

Суммарно ранения получили 140 человек. Из них госпитализировали 75.

Среди пострадавших есть и дети. Четверо из них тоже проходят лечение в больнице.

Ранее американская ЧВК похвасталась отправкой наемников в Курскую область. На фото бойцы позируют на фоне бронемашины.