Щенков из подмосковного питомника ГУФСИН направили на службу

Щенков из подмосковного племенного питомника ГУФСИН направили на службу в учреждения УИС Брянска, Москвы и области, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В племенном питомнике служебного собаководства, расположенном при ИК-6 ГУФСИН России по Московской области, состоялся первый в этом году выпуск 8 хвостатых воспитанников.

В настоящее время 2 щенка переданы в Брянскую область, 2 щенка будут проходить службу в ГУФСИН по г. Москве и 4 щенка останутся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Московской области.

Четвероногие напарники кинологов появились на свет в марте 2025 года, когда им исполнилось два месяца специалисты питомника приступили к первоначальному курсу их дрессировки и обучению основным командам. Перед передачей в учреждения УИС щенков повторно протестировали на профпригодность, проверили их физические и рабочие качества.

"За каждым щенком будет закреплен специалист-кинолог. Затем питомцев ждет адаптация к службе и подготовка. В дальнейшем они станут надежными и преданными напарниками сотрудников УИС", - рассказала начальник кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН Мария Богомолова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.