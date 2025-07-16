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Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 4 балла

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано чуть более 1 миллиона транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

А основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на трассе М-4 «Дон», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

По прогнозам синоптиков, в речения дня ожидается дождь, местами возможна гроза. Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей не пренебрегать правилами дорожного движения — строго соблюдать скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.