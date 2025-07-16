Зеленский: до президентства Трампа у Украины был мощный пакет сдерживания

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что до того, как Дональд Трамп стал президентом США, у Украины был «мощный пакет сдерживания», сообщает РБК .

«Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло», — отметил Зеленский в интервью NewsMax.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Трампом.

По его словам, Украина может не применить переданное ей оружие, но его наличие у страны будет весомым аргументом в пользу прекращения конфликта с РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским не призывал его наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, хотя ряд СМИ утверждал противоположное.