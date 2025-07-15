Белый дом: Трамп в беседе с Зеленским не просил бить по Москве и Петербургу

Американский президент Дональд Трамп во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским не призывал его наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, хотя некоторые СМИ и утверждали противоположное. Об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости .

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп во время разговора по телефону с Зеленским поддержал идею Украины нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы «заставить Россию пойти на мир». Также американский президент якобы выразил готовность предоставить Киеву дальнобойное оружие для атак по столице РФ.

Левитт отметила, что Financial Times часто вырывает заявления из контекста для увеличения числа просмотров, поскольку «умирает». Американский президент сказал другое.

«Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.