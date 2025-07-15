FT: Трамп не против, чтобы Украина била по Москве ради принуждения РФ к миру
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Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал идею Киева об атаках на Москву с целью заставить Россию пойти на мир между странами. Об этом сообщили осведомленные источники Financial Times (FT), пишет «Коммерсант».
По данным инсайдеров, Трамп решил предоставить Украине дальнобойное вооружение для атак по Москве. После разговора США передали украинской стороне перечень возможного оружия для поставок.
Источники FT приводят цитаты из разговора Трампа и Зеленского, которые якобы обсуждали удары по Москве и Санкт-Петербургу. По данным СМИ, именно Трамп интересовался, может ли Киев атаковать российские мегаполисы, и получил положительный ответ от Зеленского, который подчеркнул необходимость получения соответствующего вооружения.
Согласно информации FT, Трамп одобрил эту идею, посчитав, что такие действия могут принудить Россию к переговорам. Также стало известно, что недавно в Риме украинскому лидеру представили перечень дальнобойных систем вооружения. Эти системы могут быть переданы Украине не напрямую от Соединенных Штатов, а через другие страны-члены НАТО.
Ранее Трамп заявил, что если между Россией и Украиной в ближайшие 50 дней не будет заключена сделка об установлении мира, то Вашингтон введет вторичные санкции в отношении Москвы и ее торговых партнеров. При этом экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что Трамп блефует, обещая ввести 100% пошлины на российские товары при отсутствии прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней.