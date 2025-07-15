FT: Трамп не против, чтобы Украина била по Москве ради принуждения РФ к миру

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал идею Киева об атаках на Москву с целью заставить Россию пойти на мир между странами. Об этом сообщили осведомленные источники Financial Times (FT), пишет «Коммерсант» .

По данным инсайдеров, Трамп решил предоставить Украине дальнобойное вооружение для атак по Москве. После разговора США передали украинской стороне перечень возможного оружия для поставок.

Источники FT приводят цитаты из разговора Трампа и Зеленского, которые якобы обсуждали удары по Москве и Санкт-Петербургу. По данным СМИ, именно Трамп интересовался, может ли Киев атаковать российские мегаполисы, и получил положительный ответ от Зеленского, который подчеркнул необходимость получения соответствующего вооружения.

Согласно информации FT, Трамп одобрил эту идею, посчитав, что такие действия могут принудить Россию к переговорам. Также стало известно, что недавно в Риме украинскому лидеру представили перечень дальнобойных систем вооружения. Эти системы могут быть переданы Украине не напрямую от Соединенных Штатов, а через другие страны-члены НАТО.

Ранее Трамп заявил, что если между Россией и Украиной в ближайшие 50 дней не будет заключена сделка об установлении мира, то Вашингтон введет вторичные санкции в отношении Москвы и ее торговых партнеров. При этом экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что Трамп блефует, обещая ввести 100% пошлины на российские товары при отсутствии прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней.