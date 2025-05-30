Песков: РФ надеется на обсуждение меморандумов во втором раунде переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время второго раунда прямых переговоров будут обсуждаться проекты меморандумов РФ и Украины с их видением прекращения огня, сообщает ТАСС .

Переговоры делегаций двух стран запланировано провести в Стамбуле 2 июня.

«Российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле», — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times писала, что в киевском меморандуме об урегулировании конфликта есть положения о прекращении огня, причем мониторинг за этим будут осуществлять «международные партнеры».