NYT узнала подробности украинского меморандума о мире

NYT: Украина включила в меморандум прекращение огня на суше, в небе и на море

В украинском меморандуме об урегулировании конфликта есть положения о прекращении огня на суше, в воздухе и на море, причем мониторинг за перемирием будут осуществлять «международные партнеры», утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимный источник в лице высокопоставленного чиновника из Киева. Ранее власти США заявляли, что уже получили украинский меморандум о мире и теперь ждут российский.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что в переданном украинцами меморандуме фигурируют «22 условия». Спецпредставитель называл их «разумными» и «довольно хорошими». Келлог также заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «не обсуждается» и называл справедливыми опасения России на этот счет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российские делегаты готовы передать свой меморандум во время встречи с украинскими коллегами в Стамбуле 2 июня.

Тем временем Кремле заявили, что команда переговорщиков уже отправляется из Москвы в Турцию и будет готова вести переговоры с украинцами в предложенную дату. Украина пока официально не подтверждала, что приедет на стамбульские переговоры с Россией 2 июня.