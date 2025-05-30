Песков: делегация России отправляется в Стамбул на новые переговоры с Украиной

Российская делегация отправляется в Стамбул на новые переговоры с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 2 июня переговорщики будут готовы к новому раунду консультаций с Киевом, сообщает ТАСС .

«Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. И будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду переговоров», — рассказал представитель Кремля.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов участвовать в новых переговорах с Москвой в Стамбуле, сообщало агентство Agence France-Presse. В контексте разговора об ожидающейся 2 июня встрече политик сказал, что украинская сторона готова к новым консультациям, но ожидает «конструктивной дискуссии» и хочет получить российский меморандум об урегулировании конфликта.

Несмотря на это, Украина пока официально не подтверждала свое участие в переговорах с Россией, запланированных на понедельник, 2 июня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российские делегаты готовы передать свой меморандум по урегулированию конфликта во время встречи с украинскими коллегами в Стамбуле 2 июня.