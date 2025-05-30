Украина объявила о готовности к переговорам с Россией в Стамбуле 2 июня

AFP: Ермак заявил о готовности Украины провести переговоры с Россией в Стамбуле

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов участвовать в новых переговорах с Москвой в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Agence France-Presse. Ожидается, что второй раунд российско-украинских консультаций пройдет 2 июня.

«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума — ред.)», — сказал Ермак, когда разговор велся о переговорах с РФ в Стамбуле, запланированных на следующую неделю.

Москва готова передать Киеву свой меморандум по урегулированию конфликта во время встречи в Стамбуле 2 июня, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келллог также сообщал, что представители США, Франции, Германии и Великобритании поприсутствуют на будущих российско-украинских переговорах в Стамбуле.