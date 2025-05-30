Западные страны подтвердили участие в переговорах по Украине в Стамбуле

Представители США, ФРГ, Франции и Британии будут на переговорах в Стамбуле

Спецпосланник президента США Кит Келллог в интервью ABC News сообщил, что представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут присутствовать в Стамбуле 2 июня, где возможны переговоры между делегациями России и Украины.

Келлог подчеркнул, что советовал украинской стороне избегать заявлений об отказе от участия в диалоге с Москвой.

«Я также разговаривал с их главным переговорщиком Рустемом Умеровым (министр обороны — ред), который возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах… Ели ты не явишься, а явиться — это часть жизни, и тебе нужно показать, что ты настроен серьезно», — отметил американский представитель.

Ранее Келлог прокомментировал отношения президентов России и США.