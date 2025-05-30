Спецпосланник США признал обоснованность России из-за расширения НАТО

«Российские опасения по поводу продвижения альянса к её границам вполне закономерны», — констатировал американский дипломат, подчеркнув, что вопрос о вступлении Украины в блок даже не рассматривается.

«Мы не единственная страна, выступающая против — как минимум ещё четыре члена альянса разделяют эту позицию», — уточнил Келлог, напомнив, что для принятия новых членов требуется единогласное решение всех 32 государств.

Особое внимание в интервью уделено отношениям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам спецпосланника, между лидерами сложились «по-настоящему сильные» личные отношения, что может стать основой для будущего диалога.

«Они нашли способ понимать друг друга, что особенно важно в текущей геополитической ситуации», — отметил Келлог.