Песков рассказал, ждет ли Путин звонка Трампа 13 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 13 марта президент страны Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, пишет РИА Новости .

На вопрос журналистов, ждет ли Путин звонка Трампа вечером 13 марта 2025 года, Песков ответил лаконично и по делу — «нет».

При этом ранее Песков сообщил, что вечером 13 марта у российского лидера состоится международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно. Эту информацию Кремль планирует раскрыть позднее.

Также стало известно, что в четверг в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он планирует убедить Россию согласиться на 30-дневное перемирие в украинском конфликте. Соответствующее согласие США уже получили от Киева.