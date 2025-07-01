Психолог предупредила об опасности порнозависимости

Мужчины, которые зависимы от порно, могут испытывать сложности с достижением оргазма, заявила изданию «Челны Live» практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Это связано с тем, что при порнозависимости мужчины теряют чувствительность.

«Мужчины, которые привыкли смотреть порно, потом очень долго не могут получить оргазм. Это серьезная проблема. С одной стороны, они могут похвалиться, что могут заниматься сексом часами. Но когда начинаешь с таким клиентом разбирать ситуацию, становится понятно: это проблема. Это не „я могу долго“, а женщина бедная, что вынуждена проводить с ним часы в постели», — объяснила специалист.

Также она рассказала о восстановительном периоде при отказе от просмотра подобного контента.

«Здесь можно говорить о таком восстановлении только если речь идет о заболевании, например, навязчивой мастурбации или порнозависимости. Это уже клинический случай, требующий медикаментозной поддержки. Плюс нужна работа по поведенческой терапии, системный подход, анализ действий и контроль над собой», — добавила сексолог.

Также если обычный человек время от времени смотрит порнографию, то это может привести к постепенному снижению сексуального влечения.

«При возвращении к нормальной жизни — когда человек начинает знакомиться с другими людьми, вступать в отношения, заниматься обычным сексом — сексуальная жизнь нормализуется», — резюмировала психолог.