«Я считаю, что необходимо устраивать игры сексуального характера, либо вместе посещать спа-процедуры — все, что помогает парам раскрываться. Возможно, это может быть массаж или другие практики. В любом случае важно исследовать тела и интересы друг друга. Потому что если вы не будете говорить партнеру о своих желаниях, рано или поздно кто-то из вас заведет на стороне того, кто эти желания раскроет», — прокомментировала Миллер.

Она привела пример, когда женщина боится рассказать партнеру о своих желаниях.

«Например, женщина хочет жесткого секса или чего-то еще. И вдруг она встречает мужчину — может быть, в командировке — который реализует все ее скрытые желания. В этот момент она ощущает: вот оно. И влюбляется не в самого человека, не в его отношение, а именно в эмоции, которые он ей дарит», — объяснила сексолог.

Миллер подчеркнула, что проговаривать нужно абсолютно все.

«Одно из главных правил в психологии отношений: о сексе и деньгах нужно говорить открыто. Это две основные причины разрывов. Либо люди не договорились о финансах — кто какой вклад вносит, какие у кого цели, как формируется бюджет. Либо замалчивают темы сексуального характера», — резюмировала специалист.