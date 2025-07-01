Спасти не смогли: спрей от комаров убил школьницу в лагере в Хакасии

Школьница погибла, отравившись спреем от комаров в летнем лагере в Хакасии

Десятилетняя девочка погибла в летнем лагере в Республике Хакасии. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление спреем от комаров, которым школьница часто пользовалась, сообщает Mash .

Трагедия произошла во вторник в детском лагере «Багульник» в Абазе. Девочка пожаловалась на ухудшение самочувствия, тошноту и высокую температуру. Школьницу экстренно госпитализировали в медучреждение. Сегодня ребенку стало резко хуже. Врачи сделали все возможное, но спасти девочку не удалось.

По словам подруг, погибшая часто использовала спрей от комаров. Специалисты забрали его на экспертизу. При этом спреем пользовались и другие дети, которые не жаловались на плохое самочувствие.

Точную причину смерти установит экспертиза. Специалисты рассматривают и другую версию: ребенок мог съесть ядовитое растение или ягоду.