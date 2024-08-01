Песков рассказал, кто должен вернуться в Россию, а кому здесь не рады

Песков об уехавших: враги пусть остаются там, а возвращаются все, кто не враги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением по поводу того, кому нужно вернуться в Россию, а кого в стране не ждут, сообщает РБК .

Представитель главы РФ сказал, что, по его мнению, «враги пусть остаются там». При этом, возвращаться нужно всем, «кто не враги».

Ранее Песков рассказал, работает ли у него YouTube на фоне сообщений о сбоях. Чиновник отметил, что в телефоне «все грузится».

А еще пресс-секретарь президента России сообщал, что Владимир Путин регулярно общается с военными командирами и кабинетом министров. Лидер РФ «болеет душой» и следит за ходом СВО.