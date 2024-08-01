Песков рассказал, наступит ли в украинском конфликте «9 Мая»

Песков: «9 Мая» обязательно наступит в конфликте между Украиной и Россией

Чиновник отметил, что это событие обязательно произойдет в конфликте между Москвой и Киевом. Как передает слова Пескова ТАСС, президент России Владимир Путин регулярно общается с военными командирами и кабинетом министров. Глава государства «болеет душой» и следит за ходом СВО.

При этом Путин созванивается с российскими командирами не просто, чтобы создать яркую картинку для СМИ. Ведутся диалоги прикладного характера, добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, работает ли у него YouTube на фоне сообщений о сбоях. Пресс-секретарь президента отметил, что в телефоне «все грузится».