Песков рассказал, наступит ли в украинском конфликте «9 Мая»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, наступит ли в украинском кризисе «Девятое мая», сообщает РИА Новости.
Чиновник отметил, что это событие обязательно произойдет в конфликте между Москвой и Киевом. Как передает слова Пескова ТАСС, президент России Владимир Путин регулярно общается с военными командирами и кабинетом министров. Глава государства «болеет душой» и следит за ходом СВО.
При этом Путин созванивается с российскими командирами не просто, чтобы создать яркую картинку для СМИ. Ведутся диалоги прикладного характера, добавил пресс-секретарь.
Ранее Песков рассказал, работает ли у него YouTube на фоне сообщений о сбоях. Пресс-секретарь президента отметил, что в телефоне «все грузится».