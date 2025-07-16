Экс-губернатор Курской области Смирнов просит выпустить его из СИЗО

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов, который дал показания на экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, попросил выпустить его из СИЗО, сообщает SHOT .

Смирнова судят за растрату бюджетных денег. Всего исчез 1 млрд рублей, выделенный Корпорации развития Курской области для строительства фортификационных сооружений на территории приграничья. Как считают следователи, Смирнов вместе с замом руководили данными махинациями.

Позже Алексей Смирнов, который до назначения на пост губернатора был заместителем Романа Старовойта, дал на него показания, из-за чего последнему мог грозить срок до 20 лет в тюрьме.

Старовойт после отставки с поста министра транспорта покончил с собой, а Смирнов сейчас пытается выйти на свободу. Его защитник на суде сказал, что раз экс-губернатора допросили, он сотрудничает со следствием, поэтому суд может отменить его содержание под стражей. Но эту просьбу не удовлетворили.