сегодня в 17:25

В Жуковском проверили состояние информационных щитов о запрете купания

В связи с установившейся жаркой погодой администрация городского округа Жуковский напоминает жителям о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи водоемов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории муниципалитета отсутствуют официально разрешенные места для купания, а выход на воду в необорудованных зонах представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья.

Представители администрации, депутаты Совета депутатов от фракции «Единая Россия», сотрудники отдела безопасности, волонтёры «Молодой Гвардии» и активные жители провели совместный обход прибрежных зон, включая набережную на улице Баженова. В ходе проверки:

— проконтролировано наличие и состояние предупреждающих табличек «Купание запрещено»;

— проверены береговые линии на предмет несанкционированного купания и нарушений правил безопасности;

— оценено качество благоустройства прилегающих территорий.

Во избежание трагических происшествий администрация г. о. Жуковский призывает граждан:

— не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

— не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах — дно может скрывать опасные предметы;

— откажитесь от алкоголя перед отдыхом у воды;

— соблюдайте меры предосторожности в жаркую погоду, избегая перегрева и теплового удара.

Помните: нарушение правил поведения у воды — основная причина несчастных случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.